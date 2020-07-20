Новая версия территориального деления Украины вызывает много вопросов

Как сообщает Знай.юа, об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим его текст без изменений.

Эксперты Рідної країни, которые активно предлагали свои рекомендации относительно оптимальной версии нового районного деления Украины, сейчас анализируют властную версию районов проголосованных ВР по представлению Правительства.

Начнем с количества.

Возьмем области с наименьшим количеством районов.

Теперь по 3 районы будет в Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой.

в то же Время, Закарпатья и Винниччина будет иметь по 6 районов.

Для сравнения.

Хмельницкая и Закарпатская имеют почти одинаковую численность в соответствии 1.254 млн и 1.253 млн жителей и практически одинаковую площадь – 12.645 и 12.771 кВ. км. И в итоге разница ровно наполовину – на 3 района! Интересно услышать аргументы чиновников и законотворцев.

Есть еще одна непостижимая история – численность новых районов.

Черкасская область: Золотоношский район – 142 тысячи

Черкасский – 602 тысячи жителей;

Киевская область: Вышгородский – 130 и Белоцерковский – 443 тысячи жителей;

Запорожская область:Пологовский район -172 тысячи 874 тысячи Запорожский район;

Черновицкая область Вижницкий район -91 тысяча и Черновицкий – 655 тысяч…

Напомню,что реформаторы официально заявляли о европейском аналоге на который они ориентировались,- 150 тысяч жителей.

Кто же тогда разделил на такие численно сопоставимы районы?

И самое главное.

Никто до сих пор не объяснил: какие полномочия будут у новых районов (райсовет,райадминистрация);

механизм ликвидации или реорганизации районных государственных организаций и коммунальных предприятий?

Итак, требуем от правительства и чиновников ответы на эти вопросы!

П.С. Об исключении из числа новых райцентров и знаменитых городов, таких как Каменец-Подольский, Староконстантинов, Теребовля…молчу!