НАБУ должно разобраться с коррупционной схемой при продаже серной кислоты госпредприятием, которое несет убытки, хотя цена на ресурс растет. Об этом заявил народный депутат Украины Муса Магомедов.

По словам депутата, детективы НАБУ начали работу по его обращению относительно злоупотреблений на госпредприятии «Восточный ГОК», которое является крупнейшим производителей серной кислоты, но терпит убытки из-за продажи ресурса исключительно через посредников.

«Насколько я знаю, НАБУ зарегистрировало обращение и, по-моему, уже определило детективов, которые этим вопросом занимаются», - сообщил Магомедов.

Он также подчеркнул, что убытки госпредприятия в условиях, когда цены на серную кислоту растут, выглядят подозрительно, и с этим необходимо разобраться.

«Почему, когда серная кислота растет в цене в 2 раза, а сера падает в 2 раза, почему вместо того, чтобы зарабатывать, отечественные производители серной кислоты терпят убытки, - с этим вопросом нужно разбираться дальше», - считает Магомедов.

Ранее Муса Магомедов обратился в НАБУ по поводу нарушений на госпредприятии «Восточный ГОК», которое продает свою продукцию - серную кислоту - исключительно через посредника, в результате чего государству был нанесен ущерб на 137 млн грн.

Напомним, с 1 сентября 2018 г. Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя. В результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка. Это, в свою очередь, привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников. Те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет – купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми как правило являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят.

Эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недообеспечения предприятий-потребителей критически важным для них сырьем, а также создания условий для разрушения коррупционных схем, которые на фоне введения квот были выстроены вокруг государственных предприятий-производителей серной кислоты.