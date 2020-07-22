Нардеп Дубинский договаривался с президентом Владимиром Зеленским "мочить" мэра Киева Виталия Кличко уголовными делами на выборах, а также признался, что вел минусовую кампанию по столичному мэру на "1+1" осенью 2019 года.

Как сообщает Апостроф, об этом написала блогер Елена Монова в Facebook со ссылкой на видео DubinskyPro, передают "Украинские новости".

На видео во время своего выступления на праймериз партии "Слуга народа" кандидатов в мэры Киева в присутствии президента Зеленского, спикера Верховной Рады Разумкова, главы Офиса президента Ермака и премьер-министра Шмыгаля, Дубинский заявляет, что он обсуждали с президентом использование силового ресурса на киевских выборах против Кличко.

"Пока вы видите опросы, где у него 40%, а у нас - 7%, это просто потому, что мы не начали наступать. И как только мы начнем и будем делать это одной командой, вы увидите, как он поплывет. А если еще будут подниматься эти уголовные дела, о которых мы с Владимиром Александровичем (Зеленским) говорили, я думаю, что он даже не доживет до выборов", - сказал Дубинский.

Знаете, какая наиболее часто встречающаяся фраза у меня в мессенджере в эти дни? Она звучит так: «Извини, Монова, я знаю, что ты отдыхаешь, но ты видела это?» И после этой фразы обычно что-нибудь убойное. Или гыдотное. Или то и другое в одном флаконе. Как это видео, например. «По врагам надо бить сильно, вы все меня знаете, я занимаюсь кем-то, пока человек не умрет». Угадайте с трех раз, кто этот мамкин ассасин. Впрочем, не угадывайте, я вам сама скажу. Это дрессированный недорумын Коломойского Дубинский на съезде партии «Слуга Единорога»™ валит прямым текстом, ничуть не стесняясь, свои планы относительно Кличко и местных выборов. И опять-таки прямым текстом, ничуть не стесняясь (а кого там стесняться, если вокруг свои, проверенные абізяны и рогатая худоба, корабельные сосны и остальной лесоповал), рассказывает о том, как на прошлых выборах задействовали админресурс и валили Кличко медийно, в том числе на бабушкином канале Г+Г. И призывает всех присутствующих начать мочилово снова, на предстоящих местных выборах. Зал аплодирует и ссытся от восторга в пантофли. В связи с этим меня интересует только один вопрос: что будет, если Кличко произнесёт ровно ту же фразу. «Я занимаюсь кем-то, пока человек не умрет». Думаю, Виталику хватит парочки джебов, чтобы увалить не только блохастого пуделя, но и половину зала как минимум. А лучше весь. Sparring, let’s go! Gepostet von Олена Монова am Mittwoch, 22. Juli 2020

Нардеп напомнил историю сентября прошлого года, заявив сидящим в зале президенту и спикеру Верховной Рады, что лично вел дискредитирующую информационную кампанию против Кличко на одном из наиболее рейтинговых телеканалов.

"При том же самом рейтинге в 40%, который был у него тогда. Путем просто серьезной информационной кампании мы снизили его за два месяца до 20%. Я этим занимался на 1+1, мы четко видели эти рейтинги", - подчеркнул Дубинский.

На конец июня мэр столицы Виталий Кличко имеет поддержку 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился с выбором. Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.