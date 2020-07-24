Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский считает необходимым повысить зарплаты работникам столичного транспорта. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Стопроцентно мы повысим зарплаты работникам транспорта Киева. Нет никаких сомнений в необходимости это сделать», – заявил Пальчевский.

Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» сообщил, что группа экспертов в вопросах экономики, с которыми он ведет работу, просчитала большие потери бюджета Киева.

«В киевском бюджете около двух миллиардов долларов. Это сопоставимо с бюджетами небольшой страны. Мы с экономистами подсчитали, что у нас исчезает примерно до 20-25%. То есть до четверти киевского бюджета исчезает в руках чиновников. Потому и такая конкуренция (ред. – на должность мэра Киева). Без всякого сомнения мы можем себе позволить повышение зарплат, если не выбрасывать деньги», – сказал Андрей Пальчевский.

Напомним, согласно данным социологического исследования, проведенного Центром Разумкова, во второй тур выборов мэра Киева проходят два кандидата – Владимир Кличко и Андрей Пальчевский. В то же время, Пальчевский пока официально не объявил о своем выдвижении.