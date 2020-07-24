Такое мнение на своей странице в Facebook высказал Владимир Цыбулько

«По Киеву активно наращивает поддержку Андрей Пальчевский и его политическая сила. То, что мы видим сейчас – это «электоральная революция» снизу, и эта тенденция будет сохраняться. Люди, которые разочаровались в правлении Владимира Зеленского, но не хотят раскола по языковому или региональному принципу, будут менять свои политические ориентиры на новых лидеров. Аудитория Пальчевского будет увеличиваться», - считает он.

Также эксперт пояснил, благодаря чему Пальчевский и его политическая партия будут отбирать голоса у ОПЗЖ и Шария.

«В то же время, не следует забывать, что «Перемога Пальчевського» также поборется, и я думаю, небезрезультатно, за голоса избирателей ОПЗЖ и партии Шария. Для русскоязычного электората Пальчевский куда более привлекательный кандидат, чем другие. А он, как человек, который знает, как заигрывать с публикой, безусловно, сможет удержать внимание широкой общественности и использовать этот феномен в свою пользу», - резюмировал Цыбулько.

Напомним, согласно данным социологического исследования, проведенным Центром Разумкова, во второй тур выборов мэра Киева проходят два кандидата - Владимир Кличко и Андрей Пальчевский. В то же время, Пальчевский пока официально не объявил о своем выдвижении.