Лидер политической силы "Перемога Пальчевского" уверен, что мэр должен создавать рабочие места и давать возможность людям зарабатывать.

Такую позицию Андрей Пальчевский озвучил в эфире телеканала 112, передает Obozrevatel.

"Задача мэра Киева, Харькова или Одессы – создавать рабочие места на инфраструктурных объектах. А в Киеве вообще сверхзадача. Ведь кто такие киевляне? Это вчерашние Донецк, Львов, Черкассы и Чернигов. Этим людям нужно дать возможность здесь зарабатывать. Для этого должна расти капитализация всего города", – считает Андрей Пальчевский.

По его мнению, мэр столицы должен бороться за Киев и отстаивать нужды киевлян. Андрей Пальчевский уверен, что жителям Киева нужны новые больницы и муниципальное жилье.

"В Киеве должен быть человек, который понимает, что каждая копейка из бюджета должна быть потрачена целевым образом. Я бы начал со стройки большой городской больницы. Также начал бы большую стройку муниципального жилья и соответствующей инфраструктуры вокруг города. Но главное – это моральный вопрос. Ты либо вступаешь в эту банду и бегаешь потом на костылях или без, рассказывая сколько человек умерло или заболело коронавирусом.", – заявил общественный деятель.

Напомним, согласно данным социологического исследования, проведенного Центром Разумкова во второй тур выборов мэра Киева проходят два кандидата – Владимир Кличко и Андрей Пальчевский. В то же время, Пальчевский пока официально не объявил о своем выдвижении.