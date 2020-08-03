Сын бывшего владельца компании Мотор Сич Вячеслава Богуслаева купил в Италии остров Галлинари

Об этом информирует Politeka со ссылкой на издание Corriere della Sera.

Сообщается, что за остров в Лигурии сыну бывшего нардепа-регионала пришлось отдать более 10 миллионов евро.

"Единственный настоящий остров Лигурии: природный заповедник, богатый историей, за 1,5 километра от побережья между Албенга и Аласия, который веками принадлежал Церкви, а затем, в последние 150 лет, состоятельным банкирам и промышленникам", – пишет издание.

Утверждается, что Богуслаев-младший приобрел остров, заплатив внушительную сумму девяти семьям собственников, которые более 40 лет владели Галлинари. А во времена Средневековья остров служил убежищем для пап.

Также сообщается, что у 42-летнего Александра – гражданство Гренады. Переговоры о покупке острова стартовали в мае 2020 года, закончилсь совсем недавно – 17 июля.

Остров находится между городами Албенга и Алассио в полутора километрах от материковой части Италии. Его ширина и длина – 450х470 метров), Галлинари расположен над уровнем моря на высоте 87 метров.

Politeka сообщала, что Харьковский зоопарк решил раскошелиться на фрукты для животных, закупив их по «секретным» ценам.

Согласно тендерной документации, коммунальное предприятие собирается купить овощи, фрукты, ягоды, всего – 45 наименований продуктов. Кроме того, зоопарк купит 192 авокадо, 134 килограмма персиков, 13 тонн свеклы и почти девять тонн яблок.

На реконструкцию туалета в харьковском зоопарке планируют потратить свыше шести миллионов гривен, что более чем в 12 раз больше от первоначальных расчетов.

Согласно тендеру, КО «Харьковский зоопарк» намерен потратить 6 284 629 на реконструкцию общественного туалета с благоустройством прилегающей территории в зоне «Контактный зоопарк». Изначально же на этот проект планировали выделить полмиллиона гривен.

"Обезьяны Апокалипсиса": что прячут от харьковчан за открытием скандального фонтана.

У Кернеса спустят 17 миллионов на траву: для чего нужны эти траты.

Пока киевляне страдают на карантине, Кличко балует своих чиновников, документ: "От 37 тысяч..."