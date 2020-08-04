Украину как-будто сглазили с патриотическими героями
Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».
Далее приводим слова автора без комментариев.
Тут вся лента забита сообщениями об итальянском острове, который за 10 млн. долл. купил сын Героя Украины Богуслаева!
И вот, что я подумал:
Курс доллара взлетит до 40 гривен, украинцы поплатятся за перемены в Нацбанке: "Абсолютное зло"
Гросу без штанов пошла по стопам Асмус, пикантные кадры облетели сеть: "Это не кровать, это..."
Эпатажная Бузова в белом мини и чулках показала свой «талант», сеть кипит: «Кровь из ушей пошла»
Украинцев массово лишат соцпомощи, принято жесткое решение: кого Кабмин оставит без денег
пороблено нам с этими «патриотическими» героями Украины!
Все они хотят заграницей недвижимость и яхты покупать или детей там учить и жен лечить или просто деньги в иностранных банках держать?!
Доказано Косюком, Туловищем, Бобовым, Бойко, Кличко...
П.С. О тех «героях» Украины, которые поддержали Путина и оккупацию Крыма и части Донбасса, уже даже не вспоминаю
П.С.П.С. На всякий случай информирую, что не имею ни одной государственной награды ни от одного из Президентов!