Украину как-будто сглазили с патриотическими героями

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».

Далее приводим слова автора без комментариев.

Тут вся лента забита сообщениями об итальянском острове, который за 10 млн. долл. купил сын Героя Украины Богуслаева!

И вот, что я подумал:

пороблено нам с этими «патриотическими» героями Украины!

Все они хотят заграницей недвижимость и яхты покупать или детей там учить и жен лечить или просто деньги в иностранных банках держать?!

Доказано Косюком, Туловищем, Бобовым, Бойко, Кличко...

П.С. О тех «героях» Украины, которые поддержали Путина и оккупацию Крыма и части Донбасса, уже даже не вспоминаю

П.С.П.С. На всякий случай информирую, что не имею ни одной государственной награды ни от одного из Президентов!