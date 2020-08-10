8 серпня в Одесі на території Хаджибейської фортеці відбувся Всеукраїнський з’їзд Національного Корпусу, в якому взяли участь більше тисячі делегатів з усієї України. Під час заходу партія заявила про участь у чергових місцевих виборах та представила свою команду кандидатів у депутати до Одеської міської ради.

Під час виступу лідер Національного Корпусу Андрій Білецький наголосив, що націоналісти не мають права програти вибори в ключових містах Сходу і Півдня країни.

«Для п’ятої колони – ми небезпечна сила й вороги, для кожного українця ми – друзі і захисники. Треба зламати ментальні паркани й показати, що національні сили – це «будівельники», що ми можемо не тільки захистити Одесу, а й розбудувати її», – заявив Білецький.

Нагадаємо, що чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Також з'явився поіменний список кандидатів від Нацкорпусу.

Так, в рамках Всеукраїнського з'їзду Національного Корпусу, що відбувся в Одесі, партія висунула своїх кандидатів у депутати до міської ради.

«Ми ведемо до Одеської міської ради дійсно нові обличчя. Кандидати НК – це молоді активні одесити, які успішно сформувались у найрізноманітніших сферах: підприємництві, громадському житті, освіті, медицині, юриспруденції тощо. Наші кандидати жодного разу не були депутатами, вони не «професійні перебіжчики», не корупціонери та не маріонетки олігархів», – підкреслюється в заяві Нацкорпусу.

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Отже, кандидати від Нацкорпусу до Одеської міськради:

  • Сергій Варламов, керівник Одеського осередку Національного Корпусу;
  • Давід Шубладзе, лікар-хірург;
  • Валерій Начвинов, підприємець, волонтер;
  • Сергій Братчук, військовий, доброволець, заслужений журналіст;
  • Вікторія Савицька, педагог, громадська активістка;
  • Яна Тітаренко, еколог, громадська діячка;
  • Дем'ян Ганул, зоозахисник, підприємець;
  • Олександр Вельможко, юрист, журналіст, спортсмен;
  • Артем Гудін, педагог, тренер з боксу, віцепрезидент Української федерації змішаних єдиноборств “UF ММА”;
  • Вікторія Корпусова, зоозахисниця, підприємець;
  • Євген Нижегородов, економіст, спортсмен;
  • Володимир Никитенко, підприємець.