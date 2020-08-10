Сегодня, 10 августа, на митинг около стен Северодонецкой военно-гражданской администрации собрались более двух тысяч жителей Луганской области, с требованием отменить Постановление ЦВК о запрете проведения местных выборов в 8 ОТГ Луганской области, сообщает корреспондент издания «Правда» с места событий.

Большая часть из них - жители Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Попасной и Счастья. Поддержать местных активистов также приехали лидеры политической силы «Наш край».

В руках присутствующие держали плакаты «Лисичанск сам выберет себе власть», «Гайдая в отставку», «Северодонецк - за выборы», «Мы победили бандитов - и с Гадаем справимся», «Мы не дадим украсть наш голос».

Сотрудники полиции, в свою очередь, вместо охраны порядка, препятствовали и не пропускали активистов к зданию ВЦА, выстроившись защитным кордоном.

Вместе с отменой скандального решения ЦВК, митингующие добивались отставки губернатора Луганской области Сергея Гайдая. Ведь именно он обратился в Центральную избирательную комиссию с предложением отменить выборы на Луганщине.

Активисты, по давно сложившейся украинской традиции, принесли под стены ВЦА мусорный бак.

«Почему, в то время, как Президент Зеленский приезжает на передовую и констатирует соблюдение перемирия, его ставленник Сергей Гайдай докладывает Центризбиркому о невозможности проведения выборов в связи с обстрелами? То есть, когда нужно хвастаться успехами - у нас мир на Донбассе, а когда требуется спасать свои позиции - война?», - заявил во время своего выступления Дмитрий Конов, глава избирательной комиссии г. Лисичанска.

Участники акции убеждены - люди должны сами выбрать своих представителей в горсоветах и потребовали от Президента Украины и международных организаций вмешаться в ситуацию и не допустить отмены местных выборов в Донецкой и Луганской областях. Во многих городах Луганской области накануне прошли флешмобы «Я маю право голосу» в поддержку проведения местных выборов.

"Мы просто хотим напомнить нашей власти о Конституции Украины, согласно которой правительство должно помогать народу. Президент дал полномочия Гайдаю решать судьбу области. Если он не может, то пусть уходит", - возмущены избиратели Северодонецка.

Сегодняшний митинг, по словам протестующих, только начало бессрочных акций протеста по всей Украине. Уже в ближайшее время активисты обещают продолжить митинги под стенами Центральной избирательной комиссии в Киеве.

Напомним, ранее народный депутат Сергей Шахов заявил, что попытка отменить выборы в Луганской области имеет прямые признаки попытки узурпации власти, а это уголовное преступление.