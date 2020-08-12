Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) могут возложить ответственность за провал расследования по делу «Роттердам+» на Службу безопасности Украины, чей научно-исследовательский институт в течение года проводит экспертизу на предмет нанесения формулой убытков.

Об этом в своей колонке на сайте «Цензор.Нет» пишет политолог Кирилл Сазонов.

«По факту антикоррупционное сообщество крайним делает главу СБУ Ивана Баканова, на которого в случае чего повесят «роттердамское» фиаско. Ведь, если СБУ не сделает негативную экспертизу, то дело и до суда не дойдет. Если все-таки сделает, но суд станет на сторону адвокатов (располагающих многочисленным официальным экспертизам независимых организаций, подтверждающими обоснованность формулы), то последуют обвинения в непрофессионализме, а то и умышленном саботаже со стороны СБУ», - пишет Сазонов.

По мнению политолога, ошибка Баканова была в том, что научно-исследовательский институт СБУ, который специализируется отнюдь не на экономико-энергетических вопросах, а на разработке спецтехники и оборудования для антитеррористических подразделений, вообще взялся за экспертизу экономической темы.

«Впрочем, в игре «найди крайнего» у Баканова есть право на ответный ход. Ведь с чего вдруг в НАБУ взяли, что эксперты СБУ должны их безропотно удовлетворят? Не удивлюсь, если в ближайшее время экспертиза СБУ все-таки появится. Но ни НАБУ, ни САП она не понравится», - подытожил Сазонов.

Напомним, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу «Роттердам+» и правоохранители не смогли передать дело в суд. За 3,5 года, которые длилось расследование, НАБУ не нашла подтверждения тому, что действие формулы нанесло убытки.

В расследование были вовлечены 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу за период расследование составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

В конце июня 2020 года информацию об отсутствии выводов экспертизы, которая установила бы убытки от действия «Роттердам+» подтверждал и сам глава САП Назар Холодницкий.

Бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе также заявил, что в деле «Роттердам +» нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

Формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

Аналогичный принцип ценообразования с 2017 г.. И по текущий момент действует при определении стоимости природного газа для населения. Этот принцип - так называемая формула «Амстердам +» - в июне 2020 был прописан в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил в том числе президент Владимир Зеленский.