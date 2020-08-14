Беларусь на сегодняшний день сильно страдает и ищет решение из очень непростой ситуации
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, информирует Politeka.
"Каждый день случаются эксцессы. В частности с нашими гражданами, оказались в это непростое время в соседней стране. Но есть и хорошая новость. Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина", – сообщил глава государства.
По его словам, єти правозащитники и журналисты были незаконно задержаны еще 12 августа.
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"Сегодня их освободили. Они не нарушали никаких законов Республики Беларусь и находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях, которые там происходят, и для комментирования их в публичном медийном пространстве. Открыто, прозрачно, профессионально. Сейчас они в полной безопасности", – заверил Зеленский.
Кроме того, Президент сообщил, что на данный момент ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца - Романа Шишко, который находится в изоляторе города Бреста.
"Мы настоятельно хотим, чтобы вернули наших граждан домой. Украина умеет защищать своих граждан и всегда это делать", – заявил Владимир Зеленский.
Politeka писала, что под белорусским посольством в Киеве собрались сотни людей, которые скандируют слова поддержки Беларуси и жгут фаера. Активисты перекрыли движение по улице Коцюбинского, где находится посольство. Полиция диалога пыталась препятствовать этому, но нарвалась на агрессию со стороны протестующих.
Митингующие отмечают, что собрались ради поддержки белорусов и против применения силы силовиками в соседней стране. Люди скандируют «Хай живее Беларусь» и зажигают фаера цвета бело-красного флага в знак поддержки.
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