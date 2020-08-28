Председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный рассказал о результатах работы ГЭИ за неделю
Об этом он написал на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».
Приводим слова автора без комментариев.
С 21 по 27 августа Госэкоинспекция:
- провела 432 проверки на 234 объектах;
- составила 556 протоколов об админнарушениях;
- 157 тыс грн - наложены штрафные санкции;
- 146 тыс грн - взыскано в госбюджет;
- почти 5,6 млн грн - рассчитано убытков окружающей среде;
- почти 3,2 млн грн - предъявлено претензий;
- 276 тыс грн - взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке;
- решением суда ограничена (приостановлена) деятельность 1 субъекта хозяйствования в Хмельницкой области.
Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства произошли из-за незаконной рубки деревьев, загрязнения и засорения почв.
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На Киевщине.
За засорение земельного участка площадью 1,8 га твердыми бытовыми отходами в пределах Зеленковского сельского совета Мироновского района. Расчет ущерба окружающей среде составил свыше 1,8 млн грн. Материалы направлены в Мироновский отдела полиции и Мироновского отдела Кагарлыкской местной прокуратуры.
В Запорожье.
КП "Водоканал" Запорожского городского совета предъявлено претензию для добровольной уплаты убытков нанесенных окружающей среде на сумму более 1,2 млн грн за загрязнение земельного участка из-за утечки (перелива) жидкости из смотрового колодца предприятия на зеленую зону. Загрязнение обнаружили вблизи опытной станции города, недалеко от отвалов иловых осадков очистных сооружений № 1 КП «Водоканал».
На Хмельнитчине.
За незаконную рубку деревьев на территории Россошанской сельского совета Хмельницкого района рассчитано убытков и предъявлено претензию отдельном структурном отдела «Лісомисливський отдел» агрофирмы «Проскуров» на сумму почти 550 тыс грн. Материалы направлены в Хмельницкий РО ГУНП в Хмельницкой области.