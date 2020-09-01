Издание «Politeka» продолжает замерять уровень поддержки кандидатов в мэры столицы

Согласно проведенному на этих выходных опросу лидером электоральных симпатий жителей Деснянского района стал Андрей Пальчевский, за которого планируют отдать голос 27,7% опрошенных, следующим идет действующий глава города Виталий Кличко — 27,1%. Следом с большим отрывом разместилась Ирина Верещук - 6,5%, а за ней Александр Попов — 5,6% и соответственно Алексей Кучеренко — 5,3%. Остальные кандидаты не преодолевают 5-процентный барьер.

Стремительное увеличение рейтинга Пальчевского эксперты объясняют тем, что в рамках своей кампании политик лично проживает в разных районах столицы. Деснянский район – один из тех, где он снимал квартиру, а также проводил встречи с избирателями, на которых собирал информацию относительно существующей в районе проблематики.

Среди главных проблем района жители отметили автомобильные пробки из-за низкого качества дорожной инфраструктуры, отсутствие ремонта домов и прилегающих территорий и массовую стихийную торговлю.

В рамках опроса журналисты поговорили с 760 киевлянами, проживающими в Деснянском районе Киева. Допустимая погрешность составляет 2,2%.

Ранее, подобный опрос был проведен на Дарницком районе. Лидерами симпатий избирателей там также стали Кличко и Пальчевский.