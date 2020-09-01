Издание «Politeka» продолжает замерять уровень поддержки кандидатов в мэры столицы
Согласно проведенному на этих выходных опросу лидером электоральных симпатий жителей Деснянского района стал Андрей Пальчевский, за которого планируют отдать голос 27,7% опрошенных, следующим идет действующий глава города Виталий Кличко — 27,1%. Следом с большим отрывом разместилась Ирина Верещук - 6,5%, а за ней Александр Попов — 5,6% и соответственно Алексей Кучеренко — 5,3%. Остальные кандидаты не преодолевают 5-процентный барьер.
Стремительное увеличение рейтинга Пальчевского эксперты объясняют тем, что в рамках своей кампании политик лично проживает в разных районах столицы. Деснянский район – один из тех, где он снимал квартиру, а также проводил встречи с избирателями, на которых собирал информацию относительно существующей в районе проблематики.
Среди главных проблем района жители отметили автомобильные пробки из-за низкого качества дорожной инфраструктуры, отсутствие ремонта домов и прилегающих территорий и массовую стихийную торговлю.
Опьяненная любовью подруга Харламова выставила своих внушительных "близняшек": "Боже, это перебор!"
Украинская девушка Бонда задрала ноги и поразила видом в распахнутом халате: "Слишком красива, чтобы..."
71-летняя Пугачева в коротком платье с рюшиками ошеломила видом: "Пластика это понятно, но..."
Раздетая Пугачева ошарашила взрослыми играми с Галкиным прямо в ванной: «Противно смотреть на эту…»
В рамках опроса журналисты поговорили с 760 киевлянами, проживающими в Деснянском районе Киева. Допустимая погрешность составляет 2,2%.
Ранее, подобный опрос был проведен на Дарницком районе. Лидерами симпатий избирателей там также стали Кличко и Пальчевский.