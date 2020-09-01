Не так давно стало известно, что в партии Игоря Смешко "Сила и честь" произошел скандал, в ходе которого члены партии взбунтовались против председателя политсилы. Члены партии бунтовали против лидера партии, обвиняя его в продаже мест в партийном списке.

Как пишет Знай.юа эту информацию подтвердила также журналистка Ольга Василевская-Смаглюк. Она опубликовала соответствующее сообщение на личной странице в социальной сети Fecеbook.

"В последнее время несколько людей рассказали мне одно и то же. Места в списке партии Игоря Смешко продаются уже даже в газете бесплатных объявлений. Хотя цены немного "кусаются". Вот нынешний депутат от БПП Александр Домбровский якобы купил себе место в проходном списке партии "Сила и честь" за 3 миллиона долларов", - написала журналистка.



Эту информацию подтверждает авторитетная журналистка Соня Кошкина и много других авторитетных лидеров мнений. Стоит также отметить, что существует версия, что именно Смешко был причастен к отравлению третьего президента Украины Виктора Ющенко. Правда, в интервью журналисту Дмитрию Гордону бывший начальник СБУ признался, что если бы он поставил цель отравить политика, то она была бы доведена до конца.



Стоит добавить, что партия "Сила и честь" Игоря Смешко не набрала проходных пяти процентов и не будет представлена в новой Верховной Раде. Также есть информация, что Смешко - это политический проект Медведчука.

