Мэр столицы Виталий Кличко лично ответственен за убийство малого и среднего бизнеса Киева во время карантина

Об этом заявил лидер партии и общественной организации “Рідна країна” Николай Томенко, отметив, что городской голова использовал деньги, выделенные на борьбу с COVID-19, на самопиар.

“Кличко использовал деньги, выделенные на борьбу с COVID-19, на самопиар. Пока ВОЗ предупреждает о новой волне заболевания, городской голова Виталий Кличко занят предвыборным пиаром. В это время потери бюджета города из-за карантина только за первые два месяца изоляции составили 1,5 млрд гривен. Жесткие ограничения по отношению к бизнесу и отсутствие системной политики поддержки предпринимателей столицы оставили огромную дыру в бюджете, что уже заставило Киевсовет ограничить расходы на социальные программы. Распиаренные "льготы" для бизнеса на самом деле обернулись штрафами и проверками, что привело к убийству малого и среднего бизнеса (одного из основных источников наполнения городской казны)", - подчеркнул политик.

Он отметил, что вместе с тем, остается секретом, куда команда мэра потратила огромные средства на борьбу с COVID-19.

"Киев получил наибольшую помощь на борьбу с пандемией из государственного бюджета - 3,22 млрд гривен! При этом, по словам самого Кличко, из городского бюджета на эти же цели было выделено 260 млн гривен. Несмотря на бешеное количество денег, на сегодня больницы как не были обеспечены в полной мере защитой, так и остаются ждать помощи от волонтеров и меценатов. Более того, сегодня в столице уже есть проблема с наличием свободных мест в инфекционных отделениях. Власти так же не обеспечили к учебному году школы и дошкольные учреждения термометрами и дозаторами. Мы также наблюдаем монополию на рынке тестирования на COVID-19. По логике, делать тест должны были бы массово и дешевле в государственных учреждениях здравоохранения. Зато мы видим явную монополию частных заведений, где цены для тестировщиков в разы выше”, - напомнил Томенко.

По его мнению, самое интересное то, что ни одного отчета об использовании этих средств, выделенных на борьбу с COVID, Виталий Кличко не обнародовал.

"Куда ушли деньги? Мы видели меценатов и волонтеров, которые развозили помощь по больницам. Но мы не видели, чтобы помощь оказывал город. Единственное, что было видно-это пиар-плакаты самого Кличко, которыми был завешан весь Киев. Так, может, все деньги на борьбу с вирусом пошли на пиар мэра?” - задался вопросом лидер “Рідної країни”.

Он уверен: чтобы развеять подозрения мэр должен предоставить отчет об использовании бюджетных средств, но он этого не делает.

“Наша команда Общественного движения “Рідна країна” требует от Виталия Кличко предоставить полный и подробный отчет по расходам Киевом средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Мы настаиваем на том, что Кличко использовал эти средства непрозрачно и не по целевому назначению, а на самопиар. И если мэр откажется отчитываться по этому поводу, то мы будем настаивать на внешнем аудите этих расходов”, - заключил Николай Томенко.