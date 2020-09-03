Политическая сила "Перемога Пальчевского" стала альтернативой для всех украинцев, которые перестали доверять нынешней власти
Об этом в интервью телеканалу News One заявил лидер политсилы, общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский, передает Обозреватель.
"Мы здесь надолго и всерьез. Наша партия "Перемога Пальчевского" создана потому, что образовалась зона недоверия к новоизбранным и староизбранным политическим игрокам, которых народ хочет отнести на свалку истории. Поэтому должны быть другие люди", – сказал Андрей Пальчевский.
Он также рассказал, почему создал политическую силу "Перемога Пальчевского" и как отбирает людей в свою команду.
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"Под давлением множества киевлян я решил идти на выборы. "Перемога Пальчевского" – это всеукраинская партия. Прочувствовал это лично, во время поездки в Ровенскую область. Я отбирал людей, которые пойдут от нашей команды на выборы. К примеру, Виталий Герман, который пойдет на мэра Ровно, он всю жизнь проработал в местном самоуправлении. Сейчас у него появилась возможность выдвигаться", – отметил Пальчевский.
Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила "Перемога Пальчевского", лидером которой является Андрей Пальчевский. Политик уже представил в Киевской и Ровенской областях команду партии, которая будет принимать участие в местных выборах 25 октября этого года. В ближайшие месяцы Пальчевский планирует представить свою команду по всей Украине.