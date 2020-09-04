Вот я еду уже час с Оболони до центра города и изучаю предвыборные, оригинальные тексты на носителях наружной рекламы.

Создается впечатление, что наши партийные вожди считают киевлян, людьми с утраченной исторической и политической памятью

Руководитель БПП Порошенко из сити-лайтов обещает построить европейский Киев. А ничего, что фракция Порошенко в Киеве из 47 депутатов составляет сейчас основу властного большинства и занимает ключевые должности в городе уже 5 лет?!

Кличко изи своей партией Удар убеждает, чтобы всегда был с киевлянами.

А ничего, что Кличко фактически возглавлял партию Порошенко до 2016 и формально до 2020 года. Ну и конечно фракции УДАР в Киеве не существует уже 5 лет!

Партия Тимошенко убеждает, что у них самая надежная команда.

А ничего, что большинство из нынешних 14 депутатов «Батькивщины» в Киевсовете давно голосует с Кличко и братьями-застройщиками и активно готовится к новым выборам в составе других надежных партий.

Рекламу партии Зеленского и других любителей приколов не имеет содержания анализировать ввиду отсутствия содержания.

Этакий, друзья, наш утренний и рекламный родной Киев😢