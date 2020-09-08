Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко вошел в тройку самых богатых членов правительства.

Об этом сообщает интернет-издание «Обозреватель».



«Обозреватель» сообщает, что Игорь Петрашко стал самым богатым членом правительства, уступив пальму первенства лишь его старожилу – министру внутренних дел Арсену Авакову, который на протяжении двух десятков лет до прихода в Кабмин был успешным бизнесменом .



Министр экономики на начало этого года задекларировал почти 2 млн долларов, из которых 990 тыс. долларов он хранит наличными и 808 тыс. долларов - на счетах в Morgan Stanley (США). По размеру наличных средств Петрашко держит пальму лидерства среди членов Кабмина.



Кроме того, Петрашко вошел в первую тройку министров по размеру полученного в 2019 году дохода – 15,6 млн грн, более 80% которого обеспечила компания Ukrlandfarming находящегося под следствием НАБУ Олега Бахматюка.



«Обозреватель» также напомнил, что министр Петрашко успел отличиться «забывчивостью» при заполнении декларации, в частности, изначально он не указал в ней московскую квартиру жены, стоимостью в 200 тыс. долларов, и внес ее лишь два месяца спустя.



Напомним, до назначения на должность в правительстве Игорь Петрашко работал топ-менеджером в Ukrlandfarming. С 2013 г. он занимал должность заместителя генерального директора. Именно на период работы Петрашко в структурах Бахматюка, по данным НАБУ, пришлась активная фаза схемы вывода денег из подконтрольного олигарху VAB банка, полученных в рамках стабилизационных кредитов от НБУ, в пользу связанных с владельцем банков бизнеса, среди которых и Ukrlandfarming. Как сообщал Нацбанк общая сумма долгов структур Бахматюка государству составляет 29 млрд. грн.