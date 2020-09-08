Журналист и представитель Донецка в ТКГ по Донбассу раскритиковал реакцию Офиса президента на сообщение о погибших и раненных на фронте



Как передает Как передает Politeka.net , соответственный пост Сергей Гармаш опубликовал на своей страничке в Facebook.

Он привел цитату с комментария ОП:



"Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях".

"Требуем "вмешаться и повлиять"? Серьезно? Мы уже отделяем Россию от боевиков "ДНР-ЛНР"? Мы уже допускаем, что это они сами решили поубивать нас оружием купленным в "военторге"? Командование ООС пишет о нарушениях режима прекращения огня "вооруженными формированиями Российской федерации", а ОП никак не определится с кем Украина воюет?", - возмутился журналист.

Также он подчеркнул, что от таких высказывание в ОП стоит в дпоальнейшем отказаться.

"Нас своей "крайней обеспокоенностью", на фоне наших смертей, уже "западные партнеры" достали. Ребята из ОП, выбросьте вы этот речевой оборот из употребления. Не вкладывайте его в уста президента. Он уже звучит как издевательство", - заключил он.