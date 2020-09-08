Журналист и представитель Донецка в ТКГ по Донбассу раскритиковал реакцию Офиса президента на сообщение о погибших и раненных на фронте
Как передает Politeka.net, соответственный пост Сергей Гармаш опубликовал на своей страничке в Facebook.
Как передает Politeka.net, соответственный пост Сергей Гармаш опубликовал на своей страничке в Facebook.
Он привел цитату с комментария ОП:
"Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях".
"Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях".
"Требуем "вмешаться и повлиять"? Серьезно? Мы уже отделяем Россию от боевиков "ДНР-ЛНР"? Мы уже допускаем, что это они сами решили поубивать нас оружием купленным в "военторге"? Командование ООС пишет о нарушениях режима прекращения огня "вооруженными формированиями Российской федерации", а ОП никак не определится с кем Украина воюет?", - возмутился журналист.
Также он подчеркнул, что от таких высказывание в ОП стоит в дпоальнейшем отказаться.
"Нас своей "крайней обеспокоенностью", на фоне наших смертей, уже "западные партнеры" достали. Ребята из ОП, выбросьте вы этот речевой оборот из употребления. Не вкладывайте его в уста президента. Он уже звучит как издевательство", - заключил он.
Напомним, в воскресенье, 6 сентября, вооруженные формирования РФ обстреляли подразделение Объединенных сил в районе Красногоровки из автоматического станкового гранатомета, в результате чего ранен украинский военный.
Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".
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Как сообщала Politeka, скандал разгорелся в верхушке "ДНР", Пушилин пошел наперекор Басурину.
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