Владимир Цыбулько в своем Facebook объяснил, почему действующий мэр Киева Виталий Кличко выбрал неправильный подход к избирательной кампании.



"Наверное, уже пора кому-то объяснить Кличко и его команде, в чем разница между местной кампанией и общенациональной. Флаги, президентские амбиции и идеологические нарративы – это хорошо, но они отходят на второй план, когда люди имеют проблемы с поставкой воды, асфальт в их дворах разбит, а дорога с работы домой занимает целую вечность. Проблемы инфраструктуры и отсутствие плана развития города – это то, что окружает избирателя каждый день и это непременно формирует позицию по отношению к власти», - уверен эксперт.



В качестве примера кандидата с правильной коммуникацией с избирателями Владимир Цыбулько приводит Андрея Пальчевского.



"Тот из кандидатов в мэры, кто перехватит инициативу и начнет четко артикулировать в своей программе решение проблем горожан зайдет на большую электоральную нишу. Это уже не первую неделю пытается, причем довольно успешно, использовать Пальчевский. Следующим логическим этапом кампании «Победы Пальчевского» стал запуск общественных приемных. Теперь коммуникация с избирателями станет еще удобнее. Потому что киевляне сами пойдут к Пальчевскому делиться наболевшим. А эти координационные центры на местах будут притягивать новых сторонников. Некоторые избирательные технологии не меняются и работают независимо от общего контекста, как часы», - резюмировал он.



Напомним, вчера партия «Победа Пальчевского» открыла в Киеве три первые приемные для граждан.