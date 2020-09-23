Из-за скандального экорейдера Павла Куфтырева глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сам того не понимая, рискует своей политической карьерой и рейтингом президентской партии

Об этом идет речь в статье «На грани»: как экорейдер Куфтырев может погубить Арахамию и рейтинг Зе-команды, опубликованной на сайте «Антикор», пишет From-ua.

«Недавно в окружении главы парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамии журналисты заметили одну крайне скандальную личность – рейдера из «обоймы Коломойского» Павла Куфтырева», - говорится в материале.

Как отмечается, имя Куфтерева неоднократно всплывало в новостях и журналистских расследованиях о рейдерских атаках. Большинство из атак Куфтырев осуществлял по заказу Михаила Кипермана - соратника олигарха Игоря Коломойского. В последние годы главным направлением деятельности Куфтырева стало экорейдерство.

«На фоне всего этого вызывает недоумение позиция главы парламентской фракции СН Давида Арахамии, который зачем-то приблизил к себе Куфтырева. Неужели ситуация с нардепом-взяточником Юрченко ничему не учит руководителей «слуг»?» - задаются вопросом авторы статьи.

Тем временем источники в политической верхушке «слуг» отмечают, что Арахамия, лоббируя вопросы Куфтерева, даже не задумывается, что это может стоить ему политического будущего.

«Куфтырев – это «черная метка» для карьеры любого политика. Но Арахамия слишком беспечен, и не слишком вдается в размышления о возможных последствиях. А в случае в Куфтыревым, без громких коррупционных скандалов точно не обойдется», - предупреждают журналисты.