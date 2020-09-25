Об этом Алексей Кущ написал на своей странице в Facebook, передает Обозреватель.

"Если у бизнеса сокращается размер прибыли, то не будет средств и на инвестиции. Если падают доходы населения – не будет и сбережений. Это все предпосылки возникновения "ловушки нищеты". Работая над экономической программой партии "Перемога Пальчевского", я пытался найти правильные ответы эти вызовы", – сообщил он.

В своей программе экономист акцентирует внимание на социальной сфере и развитии экономики.

"Нам необходима максимизация государственных инвестиций по трем направлениям: медицина, образование, наука. Активация дополнительных источников средств в результате проведения реструктуризации внешних и внутренних государственных долгов. Частично использование эмиссионных ресурсов НБУ. Также нужно создать национальный резервный фонд за счет обложения экспортными пошлинами сырьевого экспорта и финансирование за счет средств фонда инвестиций в системную инфраструктуру государства и критическую инфраструктуру городов", – уверен Алексей Кущ.

Напомним, ранее представитель политической силы "Перемога Пальчевского" представил модель, которая позволит существенно сократить стоимость газа для населения.