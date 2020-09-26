Броварская городская территориальная избирательная комиссия Броварского района Киевской области отказывает в регистрации 12-м кандидатам в депутаты Броварского городского совета от политической партии «Перемога Пальчевського»

Об этом заявила кандидат на должность председателя Броварской ОТГ Виктория Коваленко.

«23 сентября мы предоставили Броварской ТИК документы 38 кандидатов от нашей политической силы «Перемога Пальчевського». Через два дня лишь получили ответ от ТИК о наличии технических ошибок, в котором даже не было указано об отсутствии заявлений о согласии баллотироваться или наличии в этих заявлениях каких-то технических недостатков. Через некоторое время ТИК устно уведомила представителя партии, что у 12 кандидатов вообще отсутствуют заявления о согласии на баллотирование. Хотя согласно описи документов, принятых ТИК, четко указано что 38 соответствующих заявлений были поданы вместе с другими документами нужными для регистрации. То есть Броварская ТИК пытается лишить наших кандидатов законного права избираться и быть избранными, грубо нарушая избирательный кодекс, не информируя о выявленных недостатках и не давая времени на их исправление. Считаем отказ Броварской ТИК в регистрации представителям нашей политической силы давлением по политическим мотивам из-за оппозиционной позиции наших кандидатов и лидера партии Андрея Пальчевского», - заявила Виктория Коваленко.



Напомним, как сообщалось ранее, кандидаты от политической партии «Перемога Пальчевського» в Ровно получают угрозы от властей с целью недопущения к участию в местных выборах.