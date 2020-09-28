"Скажу одну вещь, которая очень не понравится капитулянтам и нынешним желающим "мира" с Кремлем. Возвращение территорий и деокупация возможна лишь победой: крепкой армией, подготовленными, одетыми, вооруженными военными, единственной и идеологически правильной позицией государства и главное - национально ориентированной властью", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что к такому выводу можно прийти на фоне последних событий в Азербайджане, на оккупированных территориях Нагорного Карабаха.

"Кому-то может нравиться ситуация, кому-то нет, но факт остается фактом. Россия сегодня получила по зубам. Да, именно Россия, со своими "союзными войсками" и "военными базами", со своими провокациями и желанием решить разбередить еще больший конфликт", - написал Смолий.