Деоккупацию Донбасса можно осуществить только одним путем - победой украинской армии и идеологически правильной позицией государства
Как передает Politeka, такое мнение высказал политический эксперт Андрей Смолий на своей странице в соцсети.
"Скажу одну вещь, которая очень не понравится капитулянтам и нынешним желающим "мира" с Кремлем. Возвращение территорий и деокупация возможна лишь победой: крепкой армией, подготовленными, одетыми, вооруженными военными, единственной и идеологически правильной позицией государства и главное - национально ориентированной властью", - подчеркнул он.
Эксперт отметил, что к такому выводу можно прийти на фоне последних событий в Азербайджане, на оккупированных территориях Нагорного Карабаха.
"Кому-то может нравиться ситуация, кому-то нет, но факт остается фактом. Россия сегодня получила по зубам. Да, именно Россия, со своими "союзными войсками" и "военными базами", со своими провокациями и желанием решить разбередить еще больший конфликт", - написал Смолий.
Он также напомнил, что уже более 30 лет, аналогично ситуации с Донбассом, между Арменией и Азербайджаном продолжается "переговорный процесс".
"Есть так же одна очень "хорошая" третья сторона, которая находится в Кремле. И за это время не разрешилось по сути ничего. Поэтому ни один "мир" с Кремлем не заменит крепкую армию и проукраинскую позицию власти, отсутствие которой мы наблюдаем сегодня в Украине", - добавил эксперт.
Напомнить, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".
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