Ключевым спонсором избирательной кампании Сергея Лещенко на выборах в Верховную Раду в 2019 г., который внес 60% всех поступлений на счет кандидата, оказался бывший топ-менеджер приближенной к Кремлю российской компании и действующий глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Об этом сообщил народные депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на отчет, обнародованный на сайте Нацагентства по противодействию коррупции.

«Тарасюк оказался основным спонсором избирательной кампании Лещенко. В июле 2019 будущий председатель НКРЭКУ внес на счета кандидата Лещенко двумя траншами почти полмиллиона гривен, что составило 60% всех поступлений. Это почти вся официальная зарплата Тарасюка за 2019 год», - сообщил Гончаренко на своей странице в Facebook.

По оценкам Гончаренко во время выборов в Верховную Раду Тарасюк мог быть всего лишь посредником, а реальное финансирование избирательной кампании шло из Кремля.

«И кем вообще был Тарасюк, когда финансировал Лещенко? Это бывший топ-менеджер российской бизнес-империи VS Energy, который, как разоблачили народные депутаты регулярно посещал Москву в 2016-2018 гг.», - заявил нардеп Гончаренко.

Также депутат добавил, что вчера Лещенко неожиданно предложил представить Тарасюка к государственной награде.

«Почему Сергей предлагает дать государственную награду Тарасюку? Чиновнику, который регулярно посещал Россию, и в третий раз за год пытается поднять тарифы на электрическую энергию для промышленности. Так за что мы должны награждать Тарасюка, за то, что он давал деньги Сергею Лещенко?», - добавил Гончаренко.

Напомним, ранее народный депутат Валентин Наливайченко сообщил, что временная следственная комиссия установила факты регулярных поездок главы НКРЭКУ Тарасюка в Россию, в том числе прямым ж/д-рейсом Киев-Москва в июне 2018 г. Депутаты-члены ТСК потребовали от правоохранительных органов, в том числе от СБУ, проверить цели и мотивы посещения Тарасюком Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ планирует повысить тариф на передачу электрической энергии магистральными электросетями на 30% с 1 ноября 2020 г. и еще на 60% с 1 января 2021 г., что приведет к росту конечной цены электроэнергии для всех небытовых потребителей.