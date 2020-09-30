Как вам такое решение депутатов?

Верховная Рада планирует отменить пленарные заседания на этой неделе из-за увеличения количества больных "китайским вирусом"

Как передает Politeka.net, за обновленный проект повестки дня пленарного заседания Рады проголосовало 278 народных депутатов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков пояснил, что за последние дни вирусом заболели до 10 человек как в сессионном зале, так и в Аппарате ВР.

Украинцы уже отреагировали на такое решение народных депутатов.

"Может совсем не возвращаться, толку от неё и так никакого!", "Предлагаю всем сложить полномочия, вместе с президентом, и уйти, чтобы дать возможность выжить Украины", "Конечно же, с сохранением зарплаты", "А зачем проблемы в стране решать? Всем на карантин, дармоеды. Сидят на шее у народа", "

Судя по новый рекордным цифрам, карантин могут срочно пересмотреть и по всей Украине.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил на своей странице в Facebook, что региональные тенденции роста заболеваемости китайским вирусом начали выявлять благодаря новому аналитическому инструменту математического анализа, который в автономном режиме показывает города и районы с существенным усложнением эпидситуации.

Напомним, Китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.