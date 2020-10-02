Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила на 9 октября рассмотрение апелляции экс-нардепа Виктора Чумака на решение суда о законности закрытия дела «Роттердам+», сам заявитель на суд не явился

Решение об новой дате рассмотрения апелляции 2 октября озвучил председательствующий судья Игорь Панаид.

В течение недельной паузы сторонам дано время для ознакомления с материалами апелляционной жалобы.

«Прежде чем перейти к рассмотрению апелляционной жалобы по сути, суд действительно должен был рассмотреть все ходатайства участников. Суд используя положения законодательства дал срок для ознакомления тем лицам, которые будут брать участие в процессе. Это ожидаемое решение», - сообщил журналистам по итогу суда прокурор САП Виталий Пономаренко.

На этом заседании у Виктора Чумака, который сам на суд не явился , проявился новый адвокат Алексей Бойко, который в это же время представляет интересы Никопольского ферросплавного завода Игоря Коломойского и «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина в аналогичном процессе в Высшем антикоррупционном суде.

«У Чумака появился новый защитник: представитель ЦПК пришел защищать интересы Чумака. Я напомню, что в процессе, который находит в ВАКС, этот же адвокат представляет интересы истцов вместе с ферросплавными заводами Игоря Коломойского. Наконец-то все становится явным – ЦПК, НАБУ, Чумак – это звенья одной цепи», - заявила адвокат Ирина Одинец.

Напомним, 24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность решения САП о закрытии дела «Роттердам +». Суд признал, что прокурор САП принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

После этого заявления в ВАКС против закрытия дела совместно подали Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина. 25 сентября их заявления объединены в общее производство.

Дело «Роттердам+» было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Формула «Роттердам+» действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.