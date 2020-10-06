Большая часть списка Андрея Пальчевского – это действующие депутаты Киевсовета, то есть люди которые уничтожали Киев в последние годы

Таким образом Пальчевский демонстрирует несамостоятельность, пишет "Политрада".

Один из таких ярких персонажей — Максим Шкуро, который сначала работал в Соломенской РГА, в 2006-м выбирался депутатом в Киевсовет от «Батьківщини». При этом он то выходил из фракции, чтобы примкнуть к внефракционной команде Черновецкого, то вернулся обратно в БЮТ. С 2011 работал в КГГА, откуда его после коррупционных скандалов уволил Александр Попов. В 2014-м Шкуро снова избирался в Киевсовет теперь уже от «УДАРа». С ним связана череда скандалов: он продавал государственный бассейн, у него огромные земельные участки в Киевской области и шикарный особняк.

Еще один представитель «проверенных» кадров в команде Пальчевского депутат от «Солидарности» — Юрий Зубко. Его собирались штрафовать за лоббирование льгот на 10 млн гривен для «Киевгорстроя» — будучи депутатом, работал управляющим делами предприятия, соответственно являлся заинтересованным лицом.

Кандидат по Деснянскому району от партии Пальчевсского – экс-гендиректор «Киевпастранса», депутат Киевсовета от БПП Сергей Майзель. Он является фигурантом многочисленных антикоррупционных расследований.

По Днепровскому району Пальчевский выдвигает депутата Киевсовета от БПП Виталий Логинов. А на Оболони от Пальчевского выдвигается многолетний депутат Киевсовета сначала от Партии Ляшко, затем от БПП Людмила Костенко. В прошлом году Костенко попала в скандал, когда ее в состоянии алкогольного опьянения на машине с выключенными фарами поймала ночью киевская полиция. Вместе с ней в машине находился заместитель городского головы Владимир Слончак, который напал на полицейского.

Интересы Подольского района в Киевсовете собирается представлять действующий депутат от БПП Антон Дрепин.

Перешедший в свое время из "Правекс-банка" Черновецкого в "городскую команду" Черновецкого, Дрепин возглавлял коммунальные предприятия. Руководил в «Київжитлоспецексплуатація». При этом в 2014-м году проходил по делу о присвоении средств данного предприятия в особо крупных размерах при строительстве Театра на Подоле — подрядчик выполнил работы на сумму около 300 тысяч гривен, а получил 32 млн

Очень странно, как с такой командой Пальчевский собирается изменить ситуацию в городе учитывая, что эти люди и так много лет при власти и ответственны за уничтожение Киева в последние годы.