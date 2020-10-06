Бывший президент все еще опасается за свою жизнь

В России бывший украинский беглый президент Виктор Янукович накладывает на себя грим, чтобы его не узнавали

Как передает Politeka, об этом рассказал украинский политик Михаил Добкин в интервью Дмитрию Гордону.

По словам Добкина, несколько лет назад он случайно на отдыхе за границей встретился со спикером Кремля Дмитрием Песковым, и тот ему рассказал о жизни Януковича в России.

Так, Янукович, который с 2014 года, когда в Украине произошла Революция Достоинства, живет в России, "выходя на улицу, гримируется до неузнаваемости".

"Я когда-то, года четыре назад, отдыхал (за границей, - ред.) и встретил человека одного. Он гражданин РФ и работает в системе государственной власти на очень-очень высокой должности. И он мне рассказал, что, опасаясь за свою жизнь, причем как со стороны недругов, так и со стороны, наверное, бывших друзей уже там, в РФ, Виктор Федорович, чтобы посещать публичные места, пользуется современными разработками, чтобы гримироваться до неузнаваемости, фактически до такой степени, чтобы находясь рядом, в двух-трех метрах, человек, который его очень хорошо знает, его не узнала", - поделился политик.

Об этом Добкин говорил ранее в комментарии украинским журналистам, а уже в интервью Гордону Добкин уточнил, что узнал эту информацию от спикера президента РФ Дмитрия Пескова.

При этом Пескова Добкин назвал человеком, которому "не может не доверять".

"Мне об этом сказал человек, которому я не могу не доверять. Мне об этом сказал Дмитрий Песков. Я с ним случайно встретился за границей и поговорил о Викторе Федоровиче. Он говорил с максимальным презрением, и он мне такую информацию сказал. Прости меня, Дмитрий Песков, за мою откровенность Дмитрию Гордону", - сказал Добкин.

Как известно, Виктор Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 года. Первое время он жил в российском Ростове-на-Дону, однако дальнейшем появлялась информация, что его дом находится в Подмосковье.

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