Глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин назвал Игоря Коломойского своим партнером в попытках оспорить решение прокурора САП о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мы добьемся открытия дела. Затем генпрокурор президента откажется заменить процессуального руководителя, который дело закрыл. Вместе с партнерами мы заставим изменить проц. руководителя и передать дело в суд», - сообщил Шабунин.

В текущий момент на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде находится совместный иск ЦПК Шабинуна и «Никопольского завода ферросплавов» Игоря Коломойского против прокурора САП, который постановил закрыть дело «Роттердам+».

На предыдущих судебных заседаниях Шабунин публично отрицал работу в интересах Игоря Коломойского. По его словам, интересы ЦПК и Коломойского просто совпали в отдельно взятом процессе.

Как сообщалось, единственными потерпевшими от формулы «Роттердам+» считают себя два предприятия Игоря Коломойского – «Никопольский завод ферросплавов» и «Запорожский ферросплавный завод».

Дело «Роттердам+» было закрыто 27 августа 2020 г. из-за отсутствия состава. 24 сентября законность и обоснованность этого решения прокуратуры подтвердил Высший антикоррупционный суд.

На следующий день 25 сентября этот же суд начал слушание общего иска ЦПК Шабунина и завода Коломойского, которые пытаются добиться пересмотра решения САП о закрытии этого дела.