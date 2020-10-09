Глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин назвал Игоря Коломойского своим партнером в попытках оспорить решение прокурора САП о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
«Мы добьемся открытия дела. Затем генпрокурор президента откажется заменить процессуального руководителя, который дело закрыл. Вместе с партнерами мы заставим изменить проц. руководителя и передать дело в суд», - сообщил Шабунин.
В текущий момент на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде находится совместный иск ЦПК Шабинуна и «Никопольского завода ферросплавов» Игоря Коломойского против прокурора САП, который постановил закрыть дело «Роттердам+».
На предыдущих судебных заседаниях Шабунин публично отрицал работу в интересах Игоря Коломойского. По его словам, интересы ЦПК и Коломойского просто совпали в отдельно взятом процессе.
Как выглядели Артур Пирожков, Лазарев, Меладзе и другие звездные красавцы в юности: "Лепс - это пипец"
Харламова после развода с Амсус застукали за срамным занятием, сеть кипит: «Дожился…»
Без пластики больно смотреть: постаревшие Пугачева и Ротару ошарашили внешним видом, фото
Не стало известной российской певицы, которая предсказала свой последний день: песня оказалась роковой
Как сообщалось, единственными потерпевшими от формулы «Роттердам+» считают себя два предприятия Игоря Коломойского – «Никопольский завод ферросплавов» и «Запорожский ферросплавный завод».
Дело «Роттердам+» было закрыто 27 августа 2020 г. из-за отсутствия состава. 24 сентября законность и обоснованность этого решения прокуратуры подтвердил Высший антикоррупционный суд.
На следующий день 25 сентября этот же суд начал слушание общего иска ЦПК Шабунина и завода Коломойского, которые пытаются добиться пересмотра решения САП о закрытии этого дела.