На днях в поселке Никольское-на-Днепре, где находится имение Игоря Коломойского, был замечен необычный гость для этих место – лидер партии «Громадська сила» Загид Краснов

По данным издания "golos.ua", олигарх в последнее время также зачастил в Днепр.

Причина такой активности – низкий рейтинг кандидата в мэры Днепра от «Слуги народа» Сергея Рыженко. В лучшем случае он занимает третье место, хотя, с большей вероятностью, будет четвертым. Все это заставило Игоря Коломойского искать альтернативу своему протеже Рыженко. Выбор пал на Загида Краснова, уверенно выходящим с действующим мэром Днепра Борисом Филатовым во второй тур.

На днях между Красновым и Коломойским была достигнута принципиальная договоренность о первого последним. Известно, что Игорь Валериевич пообещал медийное сопровождение кампании Загида Геннадиевича, а также содействие силовиков – от полиции до судов, на которые намерен влиять через Офис Президента. Что в свою очередь пообещал олигарху лидер «Громадской силы» помимо создания совместного большинства со «Слугой народа» в горсовете доподлинно неизвестно. Впрочем, похоже, для Коломойского какие-то преференции от Краснова не столь важны. Главное – наказать обнаглевшего Филатова и не дать ему повторно занять кресло мэра. И в данном случае олигарх действует согласно пословице «Враг моего врага мой друг».