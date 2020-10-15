Питання, яке Президент анонсував для «загальнонародного опитування» – створення вільної економічної зони на Донбасі – уже другий рік на розгляді Верховної Ради

Законопроект №2070, поданий нардепом Сергієм Шаховим, блокує парламентська монобільшість, тобто президентська фракція Слуга народу. Законопроект передбачає створення вільної економічної зони на території Луганської та Донецької областей з метою розвитку та стимулювання бізнесу.

Про це Сергій Шахов, який в Раду обраний від Луганщини, написав на своїй сторінці у Фейсбук.

Він натякає – президент привласнив його ідею лише задля передвиборного піару.

«Ось які справи: спочатку повне ігнорування з боку монобільшості та Уряду.. а перед виборами – це питання номер ДВА від ЗЕЛЕНСЬКОГО. Дуже добре, що влада готова чути та підтримувати розумні думки. Дуже погано, що вона робить це тільки перед виборами та лише задля піару», - написав Шахов.

14 жовтня Зеленський озвучив перше питання. Воно звучить так: Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Сьогодні, Президент, озвучив питання номер два: "Настав час для питання номер два. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?", - написав Зеленський.

Нагадаємо, законопроект № 2070 був зареєстрований у вересні минулого року, проте на голосування так і не потрапив, оскільки його блокували в профільних комітетах Ради. Він передбачає тимчасове звільнення від податків на додану вартість та на землю, підприємств, які зареєстровані та працюють в Луганській та Донецькій областях і на яких працюють місцеві жителі. Водночас такі підприємства зобов’язуються збільшити заробітну плату своїм працівникам, до розміру який щонайменше вдвічі перевищує мінімальну зарплату, а також витратити зекономлені від податків кошти на розвиток інфрастуктури регіону.