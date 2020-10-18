Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH жестко отреагировал на своей официальной Facebook-странице на предвыборный ролик главы Харьковской обладминистрации Алексея Кучера, который тот представил, как пародию на канонический мем "У тебя лицо скучное".

В видео, опубликованном на официальном Yutube Кучера, Кучер занял место Добкина, вмонтировав свой предвыборный пиар в закадровый текст Кернеса. Об этом сообщает агентство Українські новини.

Ярославский так прокомментировал творчество губернатора Харьковщины: "Прислали мне видео – "пародию", которую снял Алексей Кучер на запись Кернеса с Добкиным. Честно говоря, я возмущен этим. Был бы сейчас Кернес в Харькове, он бы Кучеру так ответил, что "моль" — это было бы самое легкое выражение в его адрес. Какая у этого человека есть совесть, и как у него поворачивается язык, когда человек лежит в больнице, говорить за его спиной такие вещи? Я далек от политики, я не поддерживаю никого из политиков, но меня чисто по-человечески возмущает такое поведение. Алексей, неужели у тебя окончательно нет совести? Неужели вы за эти кресла, за эти паршивые места готовы унижаться до такого?!" - сказал Ярославский.

Бизнесмен напомнил Кучеру, что говорить о заводах может только тот, кто чем-то помог харьковским промышленным предприятиям. "По поводу заводов хочу тебе сказать: ты и заводы — это разные планеты. Мы с тобой с ноября месяца занимались "Тяжмашем" (ред. - харьковским "Электротяжмашем"), и он стоит. О каких заводах ты говоришь? О каких дворах ты говоришь? Я не особый почитатель Геннадия Адольфовича, мы с ним 40 лет знакомы, и 7 лет не разговаривали, но вам за 5 жизней, и тебе особенно, не сделать того, что он сделал в Харькове. Я просил бы тебя не оскорблять человека, который не может тебе ответить, это недостойно мужчины. Ведите свои политические, бизнес-действия с каким-то достоинством. Не унижайтесь, не падайте на колени ради этих кресел", - говорит Ярославский.

Как известно, владелец группы DCH и мэр Харькова не разговаривали семь лет и помирились только на этот Новый Год. Что касается "Электротяжмаша", то 15 июля 2020 года, Александр Ярославский направил Президенту Украины и премьер-министру открытое письмо с просьбой срочно вмешаться в ситуацию с этим предприятием и сделать все возможное для его спасения.