Лидер "Громадской силы" Загид Краснов выступил с открытым обращением к действующему мэру Днепра Борису Филатову, в котором вызвал его на дебаты.
Соответствующее видео Загид Краснов выложил на своей странице в Facebook, пишут "Украинские новости".
"С 2015 года мы с вами – политические оппоненты. И, по правде говоря, жизненные ценности и моральные устои у нас с вами тоже разные. Только я могу лично, как Загид Краснов, сказать вам в лицо, кто вы. А за вас это делают другие. Технологи, социологи, многочисленные ботофермы и проплаченные из бюджета города СМИ. Хватит прятаться за их спиной", - говорится в обращении.
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Загид Краснов подчеркнул, что выборы мэра Днепра слишком важное событие, чтобы превращать его в шоу.
"Хватит пиариться на зеленке и так называемом нашатыре. Хватит этого шоу. Для горожан выборы мэра – это серьезно. Это их жизнь. Их будущее. Вы прекрасно знаете, что любая социология показывает - именно мы с вами главные оппоненты. Поэтому, из 17 кандидатов ваши пиарщики обливают грязью только меня. Давайте встретимся лицом к лицу и поговорим по-мужски. Пусть люди увидят разговор двух главных оппонентов и сделают осознанный выбор 25 октября".
По словам Загида Краснова, он готов встретиться с оппонентом в любое время в прямом эфире на любом нейтральном канале, включая всеукраинские.
"Я уверен, что горожане ждут эти дебаты. Я к ним готов. А вы?" - сказал в завершении обращения Загид Краснов.