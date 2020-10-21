Депутатами от "Слуги народа" в Верховной Раде зарегистрировано постановление, отменяющее повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000) и сельского, поселкового, городского головы.

Как пишут "Українські новини", Постановление состоит из одного пункта, которым предлагается дополнить Постановление Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 № 795-IX "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" после пункта 5 новым пунктом 51 следующего содержания:

"51. Повторное голосование по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000), сельского, поселкового, городского головы не назначается и не проводится в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 ".

Авторы постановления отмечают, что основной целью его принятия является "недопущение чрезмерной нагрузки медицинской системы Украины и обеспечения противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций в Украине и принятия дополнительных мер, направленных на снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения ". Об этом говорится в пояснительной записке к постановлению.

Согласно статье 281 Избирательного кодекса Украины, территориальная избирательная комиссия из соответствующих местных выборов принимает решение о назначении повторного голосования в соответствующем избирательном округе, если:

1) в избирательном округе в день голосования наибольшее и одновременно одинаковое количество голосов набрали два или более кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы

2) в избирательный бюллетень в день голосования было включено более двух кандидатов на должность городского (города с количеством избирателей 75 000 и более) головы, и по результатам голосования в день выборов ни один из них не получил в свою поддержку более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

На сегодня в красной зоне находятся 8 областных центров: Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов. Киев относится к оранжевой зоне.