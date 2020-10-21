На прошлой неделе рабочая группа по реформе, а также профильный комитет ВР провели свои заключительные заседания и рекомендовали направить законопроект №3196 «О реформе СБУ» в зал Верховной рады на рассмотрение в первом чтении. Как сообщается на портале "За жизнь", об этом в своем блоге на сайте канала NewsOne сообщил народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Анатолий Бурмич.

«Уже около года длится процесс реформирования Службы безопасности Украины, которая является главным органом по вопросам национальной безопасности в Украине. Что же выносится в зал? Это прежде всего изменение самого статуса СБУ, усилен уклон спецслужбы, теперь это специальный орган с правоохранительными функциями. Несмотря на давление так называемых иностранных экспертов и общественных организаций, нам удалось сохранить для сотрудников СБУ статус военнослужащих по основным направлениям работы, а также следствие по преступлениям, угрожающим национальной безопасности. Функции Главка «К» и Департамента контрразведывательной защиты экономики (ДКЗЭГ) сохранены только в части угроз национальной безопасности, а также причастности субъектов проверки к подрывной деятельности против Украины и возможной причастности к агентуре иностранных государств», - отметил парламентарий.

По словам Анатолия Бурмича, из законопроекта исключили предложения по люстрации. Это касалось сотрудников Главка «К» и ДКЗЭГ, что противоречило Конституции Украины и международным законам.

«Однако, следует отметить, что предложение передать медицинскую службу из состава СБУ в Министерство обороны не может быть принято по следующим причинам. Ведь подготовка и проверка кандидата на работу в СБУ, особенно на оперативное направление, требует специальной подготовки медицинского персонала. Требуется не просто хорошее здоровье, а определенная психология кандидата, которая проверяется специалистами, техникой, тестами», - отметил депутат.

Анатолий Бурмич подчеркнул, что далее, уже работая в СБУ, оперативные работники сопровождаются этой медициной аж до увольнения на пенсию, либо комиссуются ввиду дальнейшей непригодности.

«Наконец, закрытость от широкого доступа и конспирация по личным данным. Мы будем отстаивать именно присутствие Медицинской службы в составе СБУ, направлять необходимые предложения и поправки, иначе в противном случае на самом начальном этапе комплектования Службы в ее ряды попадут лица, не способные по своим характеристикам эффективно защищать национальную безопасность страны», - резюмировал Анатолий Бурмич.