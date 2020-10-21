Возобновление уголовного дела против мэра Кривого Рога Юрия Вилкула и его якобы вызов на допрос с целью избрать меру пресечения на самом деле – одна из проверенных технологий семьи Вилкулов с целью вызвать сочувствие среди избирателей и мобилизовать свой электорат.

В этом убежден политолог Константин Сазонов. Соответствующие мысли он озвучил в эфире телеканала Украина24.

Отметив то, что штаб Юрия Вилкула ведет чрезвычайно грязную избирательную кампанию в городе против своего оппонента, кандидата от партии «Слуга народа» Дмитрия Шевчика, которая включает атаку на близких Шевчика, Сазонов добавил: «Плюс – я слышал, что Юрий Вилкул заявил о том, что против него завели уголовное дело, ему вручат подозрение и снимут с выборов. В прокуратуре говорят: «Мы об этом не знаем».

По словам политолога, прокуратура не занимается политикой, но они прекрасно понимают, что кандидата в мэры, одного из двух ведущих, обвинять и вручать подозрение перед выборами – это вручать себе «большую головную боль».

«Они бы подождали. То есть такая тоже технология – меня обижает центр, я бедный, я страдаю, пожалейте меня, я местный, против меня центр, меня надо поддержать, защитить и выбрать. Простите, это полная ерунда, чистая технология», - уверен эксперт.

По словам Сазонова, давление центральных властей на мятежных мэров выглядит несколько по- другому.

Кроме того, Сазонов вспомнил историю, когда сына Юрия Вилкула, Александра, якобы облили зеленкой. По словам политолога, тогда многие активно говорили, что облить себя зеленкой заказал сам Александр Вилкул.

«Это очередная грязная технология, и эта технология тоже работает», - резюмировал Сазонов