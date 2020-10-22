Начальник ГУ НП Полтавщини вдався до залякування головного редактора "Останнього Бастіону"
Про це йдеться на офіційному порталі Останнього Бастіону.
Не зумівши "переконати" редакцію і головного редактора "Останнього Бастіону" Геннадія Сікалова припинити журналістську діяльність у частині викриття миколаївських зайд у ТОВ "ГУ НП у Полтавській області" у систематичних крадіжках газового конденсату, дубів, лісу, піску, глини, щебеню і т.д., начальник вказаної розбійної структури Вигівський взявся до відвертого залякування журналістів.
19 жовтня 2020 року він надіслав до редакції "Останнього Бастіону" "тітушок" у балаклавах та машину негласного спостереження.
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Ранок 20 жовтня 2020 року машина зі співробітниками бандитського угрупування Вигівського розпочала з демонстративного стеження за головредом "Останнього Бастіону".
Мусимо зауважити начальнику міського відділу поліції Сергію Бейгулу, який у відповідь на дзвінок на гарячу лінію "102" з повідомленням про злочин, передбачений частиною 2 статті 171 Кримінального кодексу України, зазначив, що ця машина, яка розміщувалася і стежила належить міськвиконкому.
Вказаний автомобіль використовувався бандитами для спостереження за домівкою Геннадія Сікалова впродовж тижня до підпалу "Volkswagen Passat", належному журналісту, у березні 2019 року.
До речі, вказаний "ВАЗ 2107" синього кольору (державний номер "ВІ 1242 АК") Полтавський міськвиконком передав в оренду в ГУ НП у Полтавській області в 2016 році.
І скажіть, що у партнера психічнохворого на голову Киви Бейгула не горить шапка на голові.
Перевертень Вигівський, якщо боїтеся посадити Киву і його компанію за підпали, знищення майна, замахи на вбивство, то хоч посадіть Бейгула за те, що визнав протизаконне стеження за журналістом, з метою убезпечення від вчинення особливо тяжких злочинів, якими Ви промишляєте.