Начальник ГУ НП Полтавщини вдався до залякування головного редактора "Останнього Бастіону"

Про це йдеться на офіційному порталі Останнього Бастіону.

Не зумівши "переконати" редакцію і головного редактора "Останнього Бастіону" Геннадія Сікалова припинити журналістську діяльність у частині викриття миколаївських зайд у ТОВ "ГУ НП у Полтавській області" у систематичних крадіжках газового конденсату, дубів, лісу, піску, глини, щебеню і т.д., начальник вказаної розбійної структури Вигівський взявся до відвертого залякування журналістів.

19 жовтня 2020 року він надіслав до редакції "Останнього Бастіону" "тітушок" у балаклавах та машину негласного спостереження.

Ранок 20 жовтня 2020 року машина зі співробітниками бандитського угрупування Вигівського розпочала з демонстративного стеження за головредом "Останнього Бастіону".

Мусимо зауважити начальнику міського відділу поліції Сергію Бейгулу, який у відповідь на дзвінок на гарячу лінію "102" з повідомленням про злочин, передбачений частиною 2 статті 171 Кримінального кодексу України, зазначив, що ця машина, яка розміщувалася і стежила належить міськвиконкому.

Вказаний автомобіль використовувався бандитами для спостереження за домівкою Геннадія Сікалова впродовж тижня до підпалу "Volkswagen Passat", належному журналісту, у березні 2019 року.

Gepostet von Volodymyr Boiko am Freitag, 22. März 2019

Gepostet von Volodymyr Boiko am Freitag, 22. März 2019

До речі, вказаний "ВАЗ 2107" синього кольору (державний номер "ВІ 1242 АК") Полтавський міськвиконком передав в оренду в ГУ НП у Полтавській області в 2016 році.

І скажіть, що у партнера психічнохворого на голову Киви Бейгула не горить шапка на голові.

Перевертень Вигівський, якщо боїтеся посадити Киву і його компанію за підпали, знищення майна, замахи на вбивство, то хоч посадіть Бейгула за те, що визнав протизаконне стеження за журналістом, з метою убезпечення від вчинення особливо тяжких злочинів, якими Ви промишляєте.