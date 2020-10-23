Хмельницький, відомий на всю країну своїм базаром. І поки соцмережі і прихильні до міського голови Хмельницького медіа рясніють новинами про «найкращого» мера і найкомфортніше місто, люди Симчишина з його мовчазної згоди займаються перерозподілом ринку. Часто це відбувається у не зовсім законний спосіб. Хтось мовчить, розуміючи, що краще не йти на конфлікт із системою і місцевою владою, а хтось відстоює свої права у суді, як це зробив власник ТОВ «Торговий дім «Тісса» Олексій Телега, пише "Політрада".

Він розповів, що у вересні на територію Товариства по Львівському шосе, 2, без будь-якої законної на те підстави, прийшли представники Хмельницької міської ради і, вводячи в оману підприємців, переконували, що територія уже належить комунальному підприємству «Ринок "Ранковий». І саме з цим підприємством треба укладати угоду.

«Після цього, невстановлені особи, які представлялись представниками Хмельницької міської ради, за дорученням Симчишина, щоденно з'являються на території ТОВ "Торговий дом "Тісса" та змушують підприємців не здійснювати оплату та встановили власну охорону, яка контролює територію та усе майно, що на ній розташоване», – розповів Олексій Телега.

Мовчки терпіти таке порушення він не став і подав заяву про вчинення корупційного кримінального правопорушення до Національного антикорупційного бюро України.

«Прошу прийняти заяву про вчинення Симчишиним Олександром Сергійовичем та невстановленими посадовими особами Хмельницької міської ради корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2062 КК України («Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації») та ч.3 ст. 191 КК України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»), та розпочати кримінальне розслідування. Внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – йшлося у заяві.

Але представники НАБУ не поспішали реагувати. Вчора, 22 жовтня, Вищий антикорупційний суд зобов’язав представників Національного антикорупційного бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за заявою Олексія Телеги.

Нижче подаємо скаргу і постанову суду.