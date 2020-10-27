Усі ще чекають на офіційні результати волевиявлення українців, але за попередніми підрахунками наших спостерігачів вже зараз можемо говорити про кандидатів, які пройшли до місцевих рад і представлятимуть наші інтереси.

Про це повідомляється на сайті Нацкорпусу. Далі наводимо текст без змін.

Представники Нацкорпусу будуть працювати в ОТГ в наступних областях: Вінницька, Волинська, Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Харківська, Херсонська та Чернівецька.

В той же час, мусимо констатувати загальну тривожну картину: сьогодні ми спостерігаємо повноцінний реванш проросійських сил, особливо на Сході та Півдні України. Перемога ОПЗЖ в кількох областях, долання в окремих регіонах прохідного бар’єру псевдопартією Шарія – це факти, які несуть загрозу майбутньому нашої країни.

Замість тюремних строків зрадники України отримують перемогу на виборах в містах стратегічного значення. Цьому є просте пояснення: влада займається боротьбою з ветеранами, патріотами та націоналістами замість адекватної реакції на діяльність посіпак окупантів.

Національний Корпус був і залишається провідною силою, що захищає країну від ворогів української нації. Запевняємо – ми готові до нових викликів та продовження боротьби за сильну та самостійну Україну!