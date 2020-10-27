Усі ще чекають на офіційні результати волевиявлення українців, але за попередніми підрахунками наших спостерігачів вже зараз можемо говорити про кандидатів, які пройшли до місцевих рад і представлятимуть наші інтереси.
Про це повідомляється на сайті Нацкорпусу. Далі наводимо текст без змін.
Представники Нацкорпусу будуть працювати в ОТГ в наступних областях: Вінницька, Волинська, Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Харківська, Херсонська та Чернівецька.
В той же час, мусимо констатувати загальну тривожну картину: сьогодні ми спостерігаємо повноцінний реванш проросійських сил, особливо на Сході та Півдні України. Перемога ОПЗЖ в кількох областях, долання в окремих регіонах прохідного бар’єру псевдопартією Шарія – це факти, які несуть загрозу майбутньому нашої країни.
Каменских окончательно расслабилась и показала себя в домашнем халате без макияжа: «Чисто по-человечески…»
Постаревший Харатьян перепугал фанатов новым лицом, "гардемарина" не узнать: "С бодуна..."
Пышногрудая «невеста» Харламова поразила интимными подробностями: «По утрам он подолгу…»
Подвыпивший Киркоров полез обниматься с известной красоткой: яркие кадры с разгульной вечеринки
Замість тюремних строків зрадники України отримують перемогу на виборах в містах стратегічного значення. Цьому є просте пояснення: влада займається боротьбою з ветеранами, патріотами та націоналістами замість адекватної реакції на діяльність посіпак окупантів.
Національний Корпус був і залишається провідною силою, що захищає країну від ворогів української нації. Запевняємо – ми готові до нових викликів та продовження боротьби за сильну та самостійну Україну!