В Украине от коронавируса умирает все больше людей, и болезнь не обходит стороной и чиновников и депутатов

Как передает Politeka со ссылкой на "Суспільне", от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался мэр Новгорода-Северского Черниговской области Олег Бондаренко, который победил на местных выборах и был переизбран на второй срок.

По словам главврача медучреждения, куда доставили мэра, Андрея Жиденко, у Бондаренко был диагностирован COVID-19 и двусторонняя пневмония.

Бондаренко госпитализировали в ночь с 27 на 28 октября в тяжелом состоянии.

Сначала он был на кислородной терапии, а потом мэра подключили к аппарату ИВЛ. По словам главврача, у него было поражено 80% легких.

Бондаренко был мэром Новгород-Северского в течение пяти лет - с 2015 года. На местных выборах, которые прошли 25 октября, он баллотировался от партии "Родной дом". Согласно результатам подсчета голосов, его переизбрали на второй срок. Мужчине было 47 лет, он родился в Белой Церкви Киевской области. Закончил КНУ имени Шевченко по специальности "Экономика предприятия" и Межрегиональную академию управления персоналом по специальности "Коммерческое и трудовое право". У него остались жена и двое дочерей.

Ранее сообщалось, что кандидат в мэры Борисполя Анатолий Федорчук умер еще до объявления результатов выборов. Действующий мэр и кандидат на аналогичную должность ушел из жизни по причине заболевания COVID-19. При этом Федорчук имел все шансы снова стать мэром.

Анатолий Федорчук на местных выборах 2020 года также баллотировался как выдвиженец от партии "Наш край". По предварительным результатам подсчета голосов, он со значительным отрывом побеждал на выборах мэра Борисполя.

Также от коронавируса умер бывший помощник Леонида Кравчука Валерий Бабич. Его не стало на 67-м году жизни. С 1994 Бабич был внештатным советником президента Украины Леонида Кравчука по вопросам рыночной экономики.

Напомним, "Гена, вставай тебя выбрали": харьковчане метко высмеяли результаты выборов мэра Харькова.

Как сообщала Politeka, "Слуги народа" устроили разборки из-за результатов на выборах, фото.

Также Politeka писала, что Зеленский упрекнул Кернеса за "хаос" с китайским вирусом.