Кандидаты от политической партии "СЛУГА НАРОДА" Андрей Шевченко и Николай Недилько пытаются сорвать выборы в Васильковскую ОТГ Киевской области

30 октября в 15: 00 в Васильковском горрайонном суде г. Васильков назначено рассмотрение иска представителей ЧП "СЛУГА народа" против признания результатов некоторых участковых избирательных комиссий Васильковской городской ТИК, пишет Знай.

Их цель понятна: партия власти, с треском проиграв выборы в Василькове, путем манипуляций пытается заставить украинское правосудие к незаконной отмены результатов выборов.

Жители Васильковского ОТГ выступают категорически против политического произвола "СЛУГ НАРОДА" и не допустят срыва выборов в Васильковскую ОТГ Киевской области.