Сьогоднішня кризова ситуація довкола рішення КС вміщується у тезі: "Корупція проти беззаконня"!
"Я не підтримую прихильників ні першого ні другого підходів, тому пропонує інший шлях подолання політичної кризи", - наголошує лідер політичної партії "Рідна країна" Микола Томенко, якого цитує "Знай.ua". Далі наводимо слова автора без змін.
Отож, як швидко і законно розв"язати цю кризу.
1. Невідкладно ухвалити новий закон про відповідальність за незаконне збагачення посадовців.
2. Невідкладно обрати 3 нових членів Конституційного суду від ВР та з"їзду суддів, яких досі не обрано.
3. Партіям Порошенка, Тимошенко і Тягнибока переконати своїх висуванців, які вже неодноразово і недоброчесно голосують за корупціогенні рішення, звільнитися з посад за власним бажанням.
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Нагадаю, що серед 11 членів КС, які відмінили електронне декларування посадовців, є двоє суддів від Порошенка:
Володимир Мойсик призначений президентом Порошенком, Ірина Завгородня обрана ВР за поданням фракції БПП, Сергій Сас обраний ВР за поданням Батьківщини, Ігор Сліденко- за поданням Свободи.
Звісно, сподіватися, що партія Медведчука-Бойка переконає суддів від Януковича звільнитися- це як вірити, що Дніпро потече в інший бік. Однак це не відміняє суспільну вимогу про добровільну відставку всіх 11 суддів, які відмінили антикорупційні Закони.
4. ДБР перевірити законність статків суддів КС, про яких йдеться у приписах НЗК.
5 Підготувати та ухвалити зміни до Конституції та Закону про Конституційний суд щодо розширення підстав для звільнення його членів.
Таким є реальний і конституційний шлях перезавантаження Конституційного Суду, який не порушує жодної норми Конституції та Законів, та включає механізми політичної відповідальності за кадрові призначення.