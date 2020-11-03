27 октября Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Это решение имеет огромное значение для Украины, так как за ним стоит вероятность отмены безвизового режима со странами ЕС и, как следствие, грандиозные кадровые изменения в Офисе Президента, пишет "Знай" со ссылкой на Фромюа.

Журналисты Интернет-издания «Открытая Украина» разобрались в происходящем и утверждают, что им удалось выяснить, кто стоит за скандальным решением КСУ.

«Основные зачинщики данной провокации - судьи Владимир Мойсик и Игорь Слиденко, за которыми уже давно охотится НАПК, так как эти слуги Фемиды были замечены в коррупционных схемах. И с 15 октября им пытаются вручить протоколы о коррупции. Но так как отвечать перед законом нет желания, Мойсик и Слиденко решили отменить ответственность за незаконное обогащение. В этом деле не обошлось и без Александра Николаевича Тупицкого, главы КСУ, которого в августе лично представили Ивану Баканову. И с этого места история становится еще более увлекательной.

Сегодня в сети появилось видео, в котором некий приближенный к ОП персонаж рассказывает о том, что происходит внутри партии “Слуга народа”, кто стоит за неожиданным решением КСУ и чего ожидать в ближайшем будущем», - пишет издание.

«Так, по словам человека из близкого окружения ОП, именно после встречи с Тупицким начался путь Ивана Баканова к посту Главы ОП. И Баканов поставил задачу собирать компромат на действующего Главу ОП и все его окружение.

Из видео становится понятно, что в партии “Слуга народа” все не так гладко и спокойно, как хотелось бы. И внутри самой команды идет война за различные должности. Но учитывая недавнее увольнение друга Зеленского Трофимова, Президент не потерпит ни интриганов, ни коррупционеров в своей команде.

Кроме того, стоит отметить, что во время заседания СНБО, Баканов был единственным, кто поддержал решение Тупицкого и высказался за отмену уголовной ответственности», - резюмирует «Открытая Украина».