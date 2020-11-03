Остановить кризис на энергетическом рынке невозможно без немедленной отставки председателя НКРЭКП Валерия Тарасюка, который несет персональную ответственность за коллапс в области

Об этом в эфире телеканала «Украина24» заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

«Сегодня мы находимся в состоянии коллапса, это не кризис, это коллапс. И исправлять эту ситуацию надо немедленно, решительными действиями. К сожалению, пока есть нынешний состав НКРЭКП и председатель Тарасюк во главе НКРЭКП, то эта ситуация идет прямо в пропасть, она не идет, а летит в пропасть и исправить ее будет просто невозможно», - заявил Олег Ляшко.

Он обратился к Президенту Владимира Зеленского с требованием безотлагательно уволить руководство НКРЭКП, которое спровоцировало кризис и именно замешены в коррупции.

«Скажите, где в какой стране это возможно, чтобы Национальный регулятор год разваливал страну и год разваливал энергетическую отрасль страны. И никто, все закрывают на это эти и делают вид, что это правильно. Тысячи шахтеров без работы, тысячи энергетиков позакрывались рабочие места и куда-то поехали. И все, власть закрывает глаза и делает вид, что все правильно», - отметил Ляшко.

Напомним, в начале октября Назка начало антикоррупционную проверку головы НКРЭКП Тарасюка из-за конфликта интересов.

Причиной стали опубликованные временной следственной комиссией Верховной Рады данные о семейном энергетический бизнес у Валерия Тарасюка.

В частности родной брат председателя НКРЭКП руководит трейдером электрической энергии, который является контрагентом ряда государственных компаний - «Укрэнерго» и «Гарантированный покупатель» и в ежедневном режиме торговала электрической энергией. Кроме того ВСК установила бизнес-интересы Тарасюка в сферах наружного освещения и изготовление металлоконструкций.

Кроме того Окружной админсуд Киева в октябре начал слушание дела об увольнении Тарасюка.

Коррупционный скандал вокруг головы НКРЕКП происходит на фоне критики действий регулятора со стороны ЕС. Так в конце октября подходы НКРЕКП к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на энергорынке на комиссию положил Антимонопольный комитет Украины, обязав комиссию прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.