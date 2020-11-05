Народных депутатов, которые не проголосовали за отсрочку закона о кассовых аппаратах для ФОПов, назвали "кончеными"
Как передает Politeka, с таким заявлением выступил журналист Евгений Хурсин на своей странице в соцсети.
По его словам, поддерживать подобные инициативы могут только те, "кто никогда ничем не занимался".
"Неуважаемые депутаты. Не проголосовавшие за отсрочку закона о кассовых аппаратах для ФОП. Вы просто конченные. Вводить рро (регистраторы расчетных операций, - ред.), когда каждый день закрываются все больше предпринимателей, могут, извините, только недалекие идиоты и политические суицидники. А поддерживать этот бред могут только те, кто никогда ничем не занимался, не имел своего бизнеса, максимум - работал на кого-то по найму. Они то и любят больше всего рассуждать о налогах и о том, как их надо платить", - подчеркнул журналист.
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Хурсин назвал данный законопроект "банально лоббистским". По его мнению, законодательная инициатива подстроена под тех, кто уже закупил мини-терминалы и собирается их продавать с наценкой в 200%.
"Причем законы для бизнеса принимают и пишут те, кто фактически этим бизнесом не занимался, не создал в своей никчемной жизни ни одного рабочего места... Будет вполне закономерно, если эту Раду разгонят к чертовой матери и проведут новые выборы", - возмутился Хурсин.
Также журналист напомнил нардепам, что они прсягали на верность украинскому народу и обещали ему служить. Однако, по его мнению, депутаты приносят украинцам больше вреда, чем пользы.
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