Народный депутат Николай Тищенко эмоционально высказался о введении штрафов за неправильное ношение в Украине
Как передает Politeka.net, свой комментарий народный избранник дал журналистам Pavlovsky News.
"Если нет мозгов - пусть платят штраф. Мы уже от этого устали (предупреждать о масках). Весь мир носит, а в нашей стране людей почему-то нужно заставлять. Во-первых, нужно быть воспитанным человеком, так как ношение масок - это некая интеллигентность. О таких вещах должны рассказывать родители", - заявил Тищенко.
По словам нардепа, предупреждать украинцев уже нет смысла и нужно переходить к радикальным действиям.
"Я бы сразу штрафовал. Мы предупреждаем, просим, умоляем больше полутора лет, а всё равно есть граждане, которые просто плюют на какие-либо правила", - подчеркнул нардеп.
Напомним, Верховная Рада Украины ввела штрафы за неношение масок или не надлежащее использование ее в общественных местах.
Теперь официально за маску на подбородке придётся заплатить 170 грн за первое нарушение, и 255 – за повторное.
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