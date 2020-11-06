Народный депутат Николай Тищенко эмоционально высказался о введении штрафов за неправильное ношение в Украине



Как передает Politeka.net, свой комментарий народный избранник дал журналистам Pavlovsky News.



"Если нет мозгов - пусть платят штраф. Мы уже от этого устали (предупреждать о масках). Весь мир носит, а в нашей стране людей почему-то нужно заставлять. Во-первых, нужно быть воспитанным человеком, так как ношение масок - это некая интеллигентность. О таких вещах должны рассказывать родители", - заявил Тищенко.



По словам нардепа, предупреждать украинцев уже нет смысла и нужно переходить к радикальным действиям.



"Я бы сразу штрафовал. Мы предупреждаем, просим, умоляем больше полутора лет, а всё равно есть граждане, которые просто плюют на какие-либо правила", - подчеркнул нардеп.



Напомним, Верховная Рада Украины ввела штрафы за неношение масок или не надлежащее использование ее в общественных местах.





Теперь официально за маску на подбородке придётся заплатить 170 грн за первое нарушение, и 255 – за повторное.



Напомним, за популярное нарушение на карантине начали драть баснословные деньги, кого коснется

Как сообщала Politeka, "Штрафы 170 тысяч": одесситов ждет расплата за массовые гуляния на День города

Также Politeka писала, что тысячи гривен исчезают в банкоматах, кошмары клиентов ПриватБанка сбываются: "Деньги вернут при условии..."