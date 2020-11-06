Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырёв считает, что Офис Президента продвигает в кресло губернатора Одесской области ранее люстрированного Сергея Гриневецкого, который по закону не имеет права занимать эту должность

Об этом Даниил Богатырёв сообщил на своей странице в Facebook, передают "Украинские новости".

“ОП тянет на должность одесского губернатора подлежащего люстрации ставленника политических “решал”. После грандиозного провала “Слуги народа и “Доверяй делам” на выборах в Одесский облсовет, ОП сделали ставку на известных “схемщиков” Кауфмана и Грановского. Разумеется, Сергею Гриневецкому кресло главы облсовета не светит, поэтому делают все возможное, чтобы назначить его губернатором Одесской области”, – написал Богатырёв.

Политолог также об основной причине, по которой Сергей Гриневецкий не может стать новым губернатором.

“Гриневецкий был коммунистом и с 06.1990 по 08.1991 года занимал должность 1-го секретаря Раздельнянского РК КПУ. Согласно Закону “Об очищении власти” на него распространяется запрет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления”, – уверен политолог.