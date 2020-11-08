Вокруг больницы "Феофании" разгорается скандал

Николай Томенко сделал новый пост на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев, пишет Znaj.ua.

Здесь идет ожесточенная борьба между командами Зеленского и Порошенко о том, кто первый предложил передать элитную Феофанию народа и таким образом помочь людям в деле борьбы с пандемией.

Скажу Вам так как есть:

и первый и второй Президенты и их окружение держали все 4 элитных медицинских заведения при Государственном управлении делами при Президенте до последней капли крови…

Когда 6 лет назад, я вместе с Олегом Мусием зарегистрировал Постановление о передаче медицинских учреждений Феофании, которые обслуживали дальних родственников членов Политбюро и ЦК КПУ, семьи Министров и Депутатов – ветеранам войны и АТО, нас обозвали дилетантами и популистами!

МИНЗДРАВ во главе с Квиташвили совместно с Правительством Яценюка, ГУДом Березенко и Президентом Порошенко и Комитет ВР во главе с Власенко категорически выступили против передачи элитных медучреждений каким-то там бомжам-ветеранам!

Правда, под нашим давлением, с барского плеча, позволили таки нескольким сотням ветеранам АТО пройти реабилитацию в Феофании.

Сейчас, 6 лет спустя, власть имущие, которые блокировали все время принятия нашего Постановления, сейчас прозрели и вкладывают сотни тысяч гривен в собственную рекламу о том, как они хотели передать Феофанию народу!

У меня к власть имущим, вчерашним и нынешним, простая человеческая просьба: имейте совесть, просто промолчите, потому что вы своим дебильным пиар-патриотизмом и рекламой за бюджетные средства уже достали